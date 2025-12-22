入学式や卒業式など、きちんと感が求められるハレの日。でも「その日だけの服」はできれば増やしたくない。そんな30代～40代女性の本音に寄り添い、Re:EDITから2026 Ceremony Collectionが登場しました。セレモニーはもちろん、オフィスや休日にも自然になじむデザインで、着回し力と今の気分を両立。大人の毎日にちょうどいい、自由度の高いオケージョンスタイルが揃います♡ ハレの日だけに終わらない服