Ｍ−１審査員の経験を持つオール巨人が２２日、Ｘを更新。個人的に採点を付けたものの、載せない理由をつづった。オール巨人は「やっぱりＭ−１面白い」と切り出し「去年は病院で、今年は１０月に一緒に飲んだ後輩と見てました…たくろう君、優勝お目出度う。おもろかった。わろた」と絶賛した。「１０月に一緒に飲んでたたくろうが優勝で！めっちゃ上がりました」と面識のある後輩の優勝に歓喜。気になる点数だが「今年も点