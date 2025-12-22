河北省邢台市清河県の京港（北京-香港）高速鉄道の雄商（雄安-商丘）区間のレール敷設現場で19日、最後となる500メートルの長尺レールが作業員によって正確な位置に設置された。これにより、同区間の本線レール敷設が無事完了した。中国新聞網が伝えた。京港高速鉄道の雄商区間は、中国高速鉄道網計画「八縦八横」のうち北京-香港ルートの重要な構成要素となっている。開通すると、京津冀（北京・天津・河北）地域の鉄道交通