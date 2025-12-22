「なんと贅沢な」「最高の一騎打ち過ぎる」クリスマスライブにファンが1人しか来なかったアイドルの投稿が話題となっている。「クリスマステーマの主催ライブしたらお客さん1人しか来なかった メリークリスマス♪」とつづり、Xにライブ動画を投稿したのは名古屋を中心に活動するソロアイドル・restart ME りみ。18日に名古屋の鶴舞DAYTRIPで「体力馬鹿がなんか変なこと考えたみたいです（笑）vol.11 いい子になりたい」と題し