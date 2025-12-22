元韓国代表アタッカーのイ・チョンス氏が、自身のYouTubeチャンネルに『ソン・フンミンがケインに８年間フリーキックを奪われた理由』と題した動画を投稿。過激な表現も交えながら独自論を展開している。22日、複数の韓国メディアが一斉に報じた。2015年夏にトッテナムの一員となった韓国代表のFWソン・フンミンは、ハリー・ケインが23年夏にバイエルン移籍を果たすまで、そのイングランド代表のエースとともにプレー。抜群の