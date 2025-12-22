2025年4月、静岡県掛川市の新東名高速道路のトンネル内で事故を起こし同乗者にけがをさせた俳優の広末涼子さんについて、検察は12月22日、過失運転傷害の罪で掛川簡易裁判所に略式起訴しました。 俳優の広末涼子さんは、4月7日の夜、掛川市内の新東名上り線の粟ヶ岳トンネルの中で、自らが運転する車をトレーラーに追突させ、同乗していた男性に骨折などのけがをさせた過失運転傷害の疑いで11月13日に書類送検されて