最高裁は22日、北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際の発砲を巡り、猟銃の所持許可を取り消された男性が処分取り消しを求めた訴訟の上告審弁論を来年2月27日に開くと決めた。処分を適法とした札幌高裁判決が見直される見通し。