プロ野球・ヤクルトの村上宗隆選手がポスティング・システムによりMLBのホワイトソックスへ移籍することを22日発表。ドジャースとの対戦を待ち望むファンも多いことから、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手と村上選手のここまでの対戦成績を振り返ります。山本投手VS村上選手の対戦は、2021年の交流戦でした。3打席対峙(たいじ)し、1打席目は空振り三振、2打席目は四球、3打席目はセカンドゴロと、プロ5年目の山本投手が