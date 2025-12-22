ＤｅＮＡの牧秀悟内野手が２２日、ホワイトソックスへの移籍が決まった村上宗隆へエールを送った。前回大会の２３年ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）などで共に世界で戦った仲間について牧は「あの若さで行って活躍する姿を見たいですし、そんな選手と野球をやれたんだと誇りに思うので。めちゃくちゃ頑張ってほしい。（前ＤｅＮＡの）ケイと一緒ですもんね。友達いていいんじゃないですか」と激励した。この日