モデルの莉子が、イベントのオフショットを公開し、ファンに感謝の気持ちをつづった。莉子は２２日までに、自身のインスタグラムを更新。「本日カレンダーイベントありがとうございました」と感謝の気持ちをつづり、「わーー、、久しぶりにみんなとちゃんとお話しできた、、嬉しくて、嬉しくて。。日本各所から数秒のために会いにきてくれてると思うと胸がいっぱいでした。。楽しかったな。。」と喜びをかみしめると、「改めて