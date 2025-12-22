先月、豪雨被害を受けたスリランカに国際緊急援助隊として鹿児島市の病院から派遣された看護師が帰国し、当時の状況を語りました。 鹿児島市の米盛病院の救命病棟で看護師長を務める山之内千絵さんです。JICAが派遣した医療チームの一員として今月3日から16日までスリランカ西部のチラウ市で活動しました。 熱帯低気圧=サイクロンが直撃しスリランカでは各地で洪水や土砂災害が相次ぎました。チラウ市では総合病院が浸水し