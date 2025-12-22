今回のお悩み夫や子どもたちはスープやみそ汁などの「汁もの」が好きなのですが、私はなくてもいい派なので作るのがおっくうで……。一度に大量に作って２回、３回と味変ができる夢のようなスープってありますか？（kaoru・40歳）これさえあればスープ作りが劇的にラクになる！およねです！！今回もご相談ありがとうございます！「汁もの、正直なくてもいい派」……わかります。私もじつは、ひとりのときはスープ系をすっとば