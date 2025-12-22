2025年も残すところ、あと2週間を切った。来年のカレンダーの準備はもうお済みだろうか。どれにしようかお悩みの方にぜひ推したいのが「猫カレンダー」である。アイドルやスポーツ選手など強力な定番が並ぶなか、異質の存在感を放っている。＊＊＊【可愛すぎる猫27匹】肌色多めの消防士カレンダーに猫ちゃん降臨…！大事な部分を子猫がガードするキワどい1枚も楽天市場のカレンダー全ジャンルの週間ランキング（楽天市場ラン