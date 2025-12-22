中国地方は暖かくなったり寒くなったりですが、25日(木)の午後から強い寒気が流れ込み、26日(金)から27日(土)は真冬並みの厳しい寒さとなる見込みです。中国地方の日本海側や中国山地沿いで雪が積もるでしょう。季節風が強まり荒れた天気となる見込みです。この先も日々の寒暖差が大きくなるため、体調管理にお気をつけください。25日(木)午後から27日(土)にかけて強い寒気が流入この先、25日(木)の午後から26日(金)は、中国地方の