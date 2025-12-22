ＮＹ金時間外取引一時４４５３．００ドルと最高値更新、銀相場急騰に連れて 東京時間16:10現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4451.00（+63.70+1.45%）