２２日の東京株式市場は半導体関連の主力銘柄中心に投資資金が流入し、日経平均は一時１０００円超の上昇をみせる場面があった。大引けはやや伸び悩んだものの９００円近い上昇でフシ目の５万円大台を回復した。 大引けの日経平均株価は前営業日比８９５円１８銭高の５万０４０２円３９銭と大幅続伸。プライム市場の売買高概算は２０億８３１０万株、売買代金概算は５兆１４１億円。値上がり銘柄数は７７１、対して値下がり