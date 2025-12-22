東京国税局＝東京都中央区クレジットカード大手「楽天カード」（東京）が、保有するカード債権を活用した資金調達を巡り、東京国税局から消費税の申告漏れを指摘されていたことが22日、同社や関係者への取材で分かった。追徴税額は2023年12月期までの4年間で、過少申告加算税を含む約42億1千万円。楽天カードは取材に、全額を納付したとした上で「税務当局と見解の相違があった」と説明。処分を不服として国税不服審判所に審査