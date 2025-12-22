U-15日本代表は22日、EAFF U-15選手権最終節でU-15韓国代表と対戦し、0-3で敗れて2勝1敗で大会を終えた。今大会は高円宮杯 JFA 第37回全日本U-15サッカー選手権大会期間中の開催となり、出場チームからの代表選出は行われなかった。なおEAFF U-15選手権は優勝チームの決定をしない規定になっている。今月18日の初戦は開催国のU-15中国代表戦と対戦。前半34分にFW沢口栄太(横浜FMユース)のゴールで先制すると、後半にFW飯田蒼