『なにわ男子の「逆転男子」』（テレビ朝日系）の公式SNSが更新され、目黒蓮（Snow Man）が登場する動画の一部が公開された。 【動画＆画像】洗練コーデでスタイル際立つ目黒蓮 ■手振りを交えて冗談混じりに話す目黒蓮 動画には「Snow Man 目黒蓮のガチなお願い」と題されたテロップとともに目黒の姿が映し出されている。 ほどよく動きをつけたセンターパートのヘアスタイルで、ブラックのレザーコ&#