´Ú¹ñ¤ÎÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ä¡¢TWS¡Ê¥È¥¥¥¢¥¹¡Ë¡¢¥¹¥¸¤éCELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS V¤È¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤Î¡È¿ÍÀ¸4¥«¥Ã¥È¡É¡Ê3ËçÌÜ¡ËÃ»È±¥Æ¥Æ¡Ê19ËçÌÜ¡Ë¡¿¥¹¥¸¡ßBTS V¡Ê9～11ËçÌÜ¡Ë¡¿V¤Î¥½¥í¥«¥Ã¥È¡õ¥Ü¥´¥à¤È¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤â¡Ê1¡¢3¡¢4ËçÌÜ¡Ë¡¿V¡ß¥Ü¥´¥à¡¢²áµî¤ÎCELINE¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê3