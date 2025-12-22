パーソルホールディングスは、世界初となる障害者インクルージョンに特化した「SYNC25 アカウンタビリティ・サミット」にスポンサーとして協賛。同サミットは12月3日から4日にかけて東京で開催され、CHRO(最高人事責任者)の大場竜佳氏が「人的資本経営におけるDEI」のセッションに登壇した。DAY1は代表取締役社長 CEO和田孝雄氏が参加DAY2は執行役員 CHRO大場竜佳氏が参加し、セッションにも登壇したパーソルグループは、2025年7月