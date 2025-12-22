俳優の中村ゆりが22日、同日に最終回を迎えるカンテレ・フジテレビ系ドラマ『終幕のロンド ―もう二度と、会えないあなたに―』(毎週月曜22:00〜 ※FODほかで配信)の取材に大阪市内で応じ、見どころなどを語った。中村ゆり○1年の溜まった涙をここで放出して草なぎ剛が主演を務める本作は、妻亡き後、シングルファーザーとして小学生の息子を育てる主人公の鳥飼樹(草なぎ)が、遺品整理会社の仲間たちとともに遺品に込められた故人