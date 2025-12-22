アニメ『逃げ上手の若君』第2期が、2026年7月よりフジテレビ系「ノイタミナ」にて放送されることが決定し、第2期ティザービジュアルが解禁。また、同枠にて2026年4月より第1期の再放送も決定した。【動画】『逃げ上手の若君』第2期、開幕！期待募るムービー原作は、「週刊少年ジャンプ」にて、『魔人探偵脳噛ネウロ』『暗殺教室』を手掛けた人気作家・松井優征の最新連載作品。第69回小学館漫画賞を受賞、現在までに累計発行