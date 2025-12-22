アニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』最終（ファイナル）シーズン第3クールが、2026年4月に放送されることが決定。あわせて、第3クールティザーPV《新キャラクターサイSAI登場Ver》が解禁された。【動画】一体何者？『Dr.STONE』第3クールティザーPV《新キャラクターSAI（サイ）登場Ver》原作は、「週刊少年ジャンプ」（集英社）で2017年14号から2022年14号まで連載され、「次にくるマンガ大賞2018」（コミックス部門2位）、「