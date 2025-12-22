長男ブルックリン夫妻との確執が伝えられるベッカム家。少なくともソーシャルメディア上では、ブルックリンが、両親や弟クルスとの関係を断ったようだ。【写真】父デヴィッド50歳の誕生日パーティーに集まったベッカム家＆息子の恋人たち長男ブルックリン夫妻は欠席Just Jaredによると、クルスがこの度インスタグラム・ストーリーズを更新し、「デヴィッド＆ヴィクトリア・ベッカム夫妻が、不仲の息子ブルックリン（26）をフ