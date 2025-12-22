お笑いトリオ「にんげんっていいな」のやなぼうが22日、自身のX（旧ツイッター）を更新。トリオを解散し、同トリオのメンバーだった松井正平と新たにお笑いコンビ「なるほどなぁ」を組むことを発表した。 【写真】これが“最弱”ボディ！金髪でひょろひょ感がアップした星河 やなぼうは文書を公開し「この度、にんげんっていいなは解散することになりました」と発表。解散理由については「松井とコンビ時代に星