大韓航空とアシアナ航空が企業結合承認条件の座席数縮小禁止措置を違反し、公正取引委員会（公取委）から巨額の履行強制金が賦課された。公取委は22日、両航空会社が企業結合承認当時に課された是正措置のうち「2019年比で供給座席数を90％未満に減らしてはならない」という条件を違反した事実が確認されたとし、大韓航空に58億8000万ウォン（約6億2500万円）、アシアナ航空に5億8000万ウォンの履行強制金をそれぞれ賦課すると明ら