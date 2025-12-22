米国のトランプ政権が、人工知能（AI）産業で米国の支配力を強化するため推進している構想に、サムスン電子とSKグループが参加の意向を示したことが確認された。トランプ政権は、米国製AI技術の輸出を奨励し、AI分野で中国の追撃を振り切る戦略を進めている。ここに韓国を代表する企業であるサムスン電子とSKグループが加われば、先端技術分野での韓米協力は一層強化される見通しだ。21日（現地時間）付の米連邦官報によると、サム