１６日、武漢の東湖風景区。（ドローンから、武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢12月22日】中国湖北省武漢市は総面積の約4分の1を水域が占めており、166の湖沼が点在し、165の川が流れ、16万2400ヘクタールの湿地帯を形成している。長江や漢江の豊かな水は、河川都市ならではの光景をもたらしている。武漢の東湖風景区で清掃作業をするスタッフ。（１１月１６日撮影、武漢＝新華社記者／沈虹氷）１４日、武漢の東湖風景区を