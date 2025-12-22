Ｍ−１グランプリ２０２５で優勝したたくろうが２２日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」に電話生出演。決勝ラウンドでエバースが２番を選んだことに率直に「びっくりした」と振り返った。ナイツ・塙宣之はＭ−１で今年も審査員。たくろうへ「エバース優勝の空気になっていたけど」と聞くと、たくろう・きむらバンドは「そのお陰で、こんなん無理やろと気楽にできた。無理やんけ、やってられんわって。どう勝つねんと