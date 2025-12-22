「フィギュアスケート・メダリスト・オン・アイス」（２２日、国立代々木競技場）全日本選手権、ジュニアらの上位選手によるアイスショーが行われた。全日本で自己最高の５位に入った青木祐奈（２３）＝ＭＦアカデミー＝は、髪を下ろし、深紅のホルターネック衣装の艶やかな姿で躍動的な演技を披露。観客を魅了した。青木は四大陸選手権（２月・北京）に五輪代表の千葉百音、中井亜美とともに挑む。