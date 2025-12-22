来年１月２５日に開催される第４５回大阪国際女子マラソン（ヤンマースタジアム長居発着）の組織委員会が２２日、過去３度優勝の松田瑞生（ダイハツ）、今年の大会で連覇を果たしたウォルケネシュ・エデサ（エチオピア）ら国内外の招待選手１１人を発表した。今大会はＭＧＣシリーズ２０２５−２６のグレード１として開催、成績によってＭＧＣの出場権が付与される（西村美月・天満屋は獲得済み）。日本陸連の高岡寿成シニア