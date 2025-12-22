2025年4月、静岡県内の新東名高速道路のトンネル内で事故を起こし、同乗者にけがをさせた俳優の広末涼子さんについて、検察はきょう、過失運転傷害の罪で略式起訴しました。起訴状によりますと、広末さんは時速185キロメートルで車線を変更したということです。警察はこれまで広末さんを実況見分に立ち会わせるなど捜査を進めてきましたが、これまでの取り調べに対し、広末さんは事故当時の状況について「ぼーっとしていた」と話し