オリックスの横山楓投手（27）が22日、大阪市内の商業施設「KITTE大阪」で行われた宮崎市観光PRイベント内のトークショーに参加した。オリックスの春季キャンプ地でもある宮崎市出身の右腕は、昨オフの戦力外通告、育成契約を乗り越えて今季7月末に支配下登録に復帰。8月17日の西武戦でプロ初勝利を挙げるなど、14試合の登板で2勝0敗4ホールド、防御率1・10と奮闘した。トークショー内では「辛いときは家族に支えてもらった