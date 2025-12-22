アーティストの清川あさみ氏（46）が22日までに自身のインスタグラムを更新。人気美人女優との「おつかれさま会」の様子を投稿した。自身のインスタグラムで「今年も、公私それぞれによく頑張りました。おつかれさま会」とつづり始めた。「安定のりほぽと。ノンアルでも楽しい我々」と女優・吉岡里帆との2ショットを投稿した。ネットでは「安定の美しいお二人」「お二人美々しい」「またしても美しい2人」などの声が上がっ