NMB48川上千尋（27）が22日、大阪市内で舞台「私立探偵濱マイク−罠−THE TRAP」（26年3月14〜15日、クールジャパンパーク大阪TTホール）の取材会に出席した。林海象監督の映画「私立探偵濱マイク」シリーズが公開30周年を記念して、21年に朗読劇、22年には舞台化。その完結編となる今作で、川上は主人公濱マイクの恋人、百合子役を演じる。「障がいを持ってらっしゃるけど、強く生きる女性。明るく、強く、ポジティブにというのが