元乃木坂46の女優堀未央奈（29）が22日、大阪市内でフジテレビ系で生中継される「第6回全国大学対校男女混合駅伝」（26年2月15日正午）の大会アンバサダー就任会見に出席した。スポーツ大会でアンバサダーを務めるのは初めて。大会は大阪・長居公園内特設コースの6区間20キロで争われ、男女3人ずつ交互にタスキをつなぐ。中学時代は陸上部で、短距離走の選手だった堀は50メートルのベストは6秒9。アンバサダーの大役に「選手同士の