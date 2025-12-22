航路で「キリスト誕生の瞬間」を…世界の航空機を24時間リアルタイムで追跡できるサイト「フライトレーダー24」の公式SNSアカウントが、1機の航空機が描いた航路について紹介しています。この投稿に対しSNSの一部航空ファンからは、この航路の精巧さに称賛を寄せるコメントが寄せられています。【画像】えっ…これが航空ファン絶賛の「すごい飛行ルート」驚愕の全貌です同サイトが紹介したフライトは、1機の自家用とみられるプ