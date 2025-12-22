ポップしなないでの新曲「spice」が、12月29日より放送のドラマ『今日もカレーですか？』（テレビ東京）の主題歌に起用。また、同曲を使用したドラマの60秒トレーラーも公開となった。 （関連：【映像あり】ポップしなないで、新曲「spice」使用のドラマ『今日もカレーですか？』60秒トレーラー） 本ドラマは、Webコミック配信サイト『竹コミ！』（竹書房）にて連載中の藤川よつ葉原作