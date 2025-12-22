エポスカードは、「JQ CARD エポスゴールド」の特典を、2026年4月1日から変更する。選べるポイントアップショップ利用時の加算ポイント数を、現在の利用金額200円につき3ポイントから、同2ポイントに引き上げる。登録可能ショップ数は3つで変更内。3月31日以前に注文・申し込みをした場合でも、4月1日以降に利用データが到着した場合、改定後のポイント数になることがある。