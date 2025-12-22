2023シーズンで18年に渡る現役生活に終止符を打った柏木陽介。現役時代、代表として国際Aマッチ出場11試合、浦和時代のアジア・チャンピオンズリーグ制覇、同大会のMVPにも選ばれ、アジアナンバーワンプレーヤーの称号を得た男が、12月21日に引退試合を行なった。人生の区切りとなるゲームの場所に選んだのは、長良川競技場（岐阜県岐阜市）。柏木が現役最後の３シーズンをプレーしたクラブ、FC岐阜のホームグラウンドである。