Â­¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÀïÎó¤òÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¤Ï¡¢£±·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÉüµ¢¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØRousing The Kop¡Ù¤Ï12·î21Æü¡¢¡Öº£µ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç½Ð¾ì43Ê¬¤À¤±¤Ë¡¢¼çÎÏ¤Î¤è¤¦¤ËÉ¾¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥ï¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤Ï¤½¤ÎÉÔºß¤¬Ï¢º¿È¿±þÅª¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÎÉ¤¤Îã¤À¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿