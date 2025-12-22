広島県議会の12月定例会は22日、非核三原則の堅持を政府に求める意見書案などを可決し、閉会しました。広島県議会本会議はきょう採決を行い、非核三原則の堅持を政府に求める意見書案が全会一致で可決されました。非核三原則を巡っては、高市政権の幹部の一人が個人の思いとした上で、「核保有が必要」との考えを示したことなどが波紋を広げていました。■広島県議会 中本隆志議長「（核保有や三原則の見直しは）とんでもない