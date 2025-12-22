ノースサファリサッポロの事業を引き継ぐ意向を示している東京の投資会社が、いまの場所で新たな動物園の開設を計画していることが分かりました。（長岡記者）「閉園から３か月近く経ったノースサファリサッポロです。まだたくさんの建物が残され、動物の鳴き声も聞こえます」札幌市から１２月２６日までに違法建築物の撤去を求められているノースサファリサッポロ。１０月３日時点で１２２棟の建物が残り、いま