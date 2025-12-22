JR東海は22日、東京都内でリニア中央新幹線トンネル工事現場上の道路が隆起した原因について、掘削機周辺の空気が押し出されて地表に到達し、道路が盛り上がったとの推定結果を発表した。機械周辺の空気を抜く頻度が不十分だった。