お笑いコンビ「ナイツ」塙宣之（47）が22日、ニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」（月〜木曜後1・00）に生出演し、審査員を務めた21日の「M−1グランプリ2025」で惚れ込んだコンビについて語った。18年から審査員を務めて、今年で8回目。初優勝した「たくろう」の爆笑漫才を絶賛し、大会の盛り上げに大きく貢献した司会の今田耕司にも「今田さんが凄いよ。今田さんがいなかったら、代わりいる？いないよ。俺、毎年言って