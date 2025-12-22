パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが展開する「ドン・キホーテ」一部系列店舗にて12月21日以降、「焼きたてチーズタルト専門店PABLO（パブロ）」が監修した「ドドンとチーズプリン」を販売する。「ドドンとチーズプリン」(税抜358円)「ドドンとプリン」は、約460gというボリュームやさかさまに盛り付けることで楽しめる超ビッグサイズプリン。今回販売される同商品は、チーズタルト専門店PABLO(パブロ)の「