GOSSOは2026年1月5日〜31日の期間限定で、「0秒レモンサワー 仙台ホルモン焼肉酒場 ときわ亭」(一部店舗除く)にて「紅白ホルモン食べ放題コース」(税別2,026円)を1日1店舗あたり先着3組限定で提供する。「紅白ホルモン食べ放題コース」(税別2,026円)同店は、国産豚の新鮮なホルモンと全卓に設置されたサワーサーバーから利用者自身で注げる待ち時間0秒の新感覚飲み放題「0秒レモンサワー」が楽しめる。「紅白ホルモン食べ放題コー