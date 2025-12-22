【モデルプレス＝2025/12/22】タレントでモデルの本田紗来が12月21日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を公開した。【写真】本田望結の妹「全身のバランスが神」と話題のミニスカ姿◆本田紗来、美脚輝くミニスカ×レースソックスコーデ披露紗来は「カレンダーお渡し会イベントありがとうございました」と感謝を伝え、イベント会場でのソロショットを投稿。袖にファーの付いた白のトップスとミニスカートにレースのハイソッ