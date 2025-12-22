俳優のチェ・ジョンヒョプが、温かな寄付を行った。【写真】「超ハンサム」チェ・ジョンヒョプ、“不意打ちSHOT”12月22日、愛の実・社会福祉共同募金会は、2025年年末キャンペーンの広告モデルとして活動中のチェ・ジョンヒョプが、1000万ウォン（約100万円）を寄付したと明らかにした。チェ・ジョンヒョプは、年末キャンペーン広告を通じて分かち合いのメッセージを届けてきたのに続き、今回、自ら温かな支援を実践することとな